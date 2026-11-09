Wakamoto Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wakamoto Pharmaceutical präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5.40 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0.740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.94 Prozent auf 2.37 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch