WAKACHIKU CONSTRUCTION stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WAKACHIKU CONSTRUCTION hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 131.83 JPY, nach 65.55 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25.17 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 29.23 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch