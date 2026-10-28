|
28.10.2026 11:03:41
WAK-Nationalrat beschliesst Eintreten auf UBS-Eigenmittelvorlage
Zürich (awp) - Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats (WAK) hat in ihrer Sitzung Eintreten auf die UBS-Eigenmittelvorlage beschlossen. Weitere Entscheide habe die Kommission noch keine gefällt, teilte sie am Mittwoch mit.
Eintreten auf die Vorlage sei nach einer Anhörung der wichtigsten Akteure unbestritten gewesen, heisst es in der Mitteilung. Teilnehmer der Anhörung waren Bundesrätin Karin Keller-Sutter, CEO Sergio Ermotti und Markus Ronner von der UBS sowie Vertreter der Schweizerischen Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht Finma und der Bankiervereinigung.
Die Kommission will nun die Detailberatung der Vorlage wie geplant an ihrer Sitzung vom 23./24. November durchführen, wie es weiter heisst. Bis dahin werde die Verwaltung zu einigen Aufträgen der Kommission schriftliche Ausführungen machen. Der Nationalrat wird das Geschäft laut der WAK-N voraussichtlich in der Wintersession behandeln.
tp/ra
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
UBS am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.