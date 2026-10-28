WAK-Nationalrat beschliesst Eintreten auf UBS-Eigenmittelvorlage

Zürich (awp) - Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats (WAK) hat in ihrer Sitzung Eintreten auf die UBS-Eigenmittelvorlage beschlossen. Weitere Entscheide habe die Kommission noch keine gefällt, teilte sie am Mittwoch mit.

Eintreten auf die Vorlage sei nach einer Anhörung der wichtigsten Akteure unbestritten gewesen, heisst es in der Mitteilung. Teilnehmer der Anhörung waren Bundesrätin Karin Keller-Sutter, CEO Sergio Ermotti und Markus Ronner von der UBS sowie Vertreter der Schweizerischen Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht Finma und der Bankiervereinigung.

Die Kommission will nun die Detailberatung der Vorlage wie geplant an ihrer Sitzung vom 23./24. November durchführen, wie es weiter heisst. Bis dahin werde die Verwaltung zu einigen Aufträgen der Kommission schriftliche Ausführungen machen. Der Nationalrat wird das Geschäft laut der WAK-N voraussichtlich in der Wintersession behandeln.

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