UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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13.10.2026 17:47:58
WAK des Ständerats: Die UBS allein soll für den PLB bezahlen
UBS soll für den PLB zahlen. (Bild: finews)">
Die Kommission des Ständerats für Wirtschaft und Abgaben kommt den Banken bei der Vorlage für den Public Liquidity Backstop entgegen. Neu müsste nur noch die UBS eine Vorabentschädigung für die Bereitstellung der Liquiditätsunterstützung berappen. Die Bankiervereinigung lehnt eine solche Abgeltung gleichwohl entschieden ab.
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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UBS am 13.10.2026
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