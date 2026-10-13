WAK des Ständerats: Die UBS allein soll für den PLB bezahlen

UBS soll für den PLB zahlen. (Bild: finews)">

Die Kommission des Ständerats für Wirtschaft und Abgaben kommt den Banken bei der Vorlage für den Public Liquidity Backstop entgegen. Neu müsste nur noch die UBS eine Vorabentschädigung für die Bereitstellung der Liquiditätsunterstützung berappen. Die Bankiervereinigung lehnt eine solche Abgeltung gleichwohl entschieden ab.