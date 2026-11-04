Wajax stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wajax hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.55 CAD gegenüber 0.770 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Wajax im vergangenen Quartal 477.8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wajax 483.1 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch