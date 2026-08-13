WAJA company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WAJA company Registered hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WAJA company Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23.0 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel waren 25.9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch