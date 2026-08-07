WAIDA MFG hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WAIDA MFG hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.48 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6.250 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch