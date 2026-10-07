Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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07.10.2026 10:00:04
Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Verwaltungsrat der Vaudoise Asset Management AG
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Vaudoise Assurances
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Lausanne, 7. Oktober 2026 – Die endgültige Übernahme der Procimmo Group AG im Sommer entspricht dem Ziel der Gruppe Vaudoise Versicherungen, ihre Präsenz im Bereich der indirekten Immobilienanlagen weiter auszubauen und ihre Asset-Management-Aktivitäten für Dritte in der Schweiz zu stärken. Um das Wachstum dieser strategischen Säule zu begleiten und ihre Governance zu stärken, erweitert die Vaudoise Asset Management AG, Eigentümerin der Procimmo Group AG, Berninvest AG und Vaudoise Real Estate AG, ihren Verwaltungsrat um zwei neue Mitglieder. Cornel Widmer und Frédéric Traimond wurden an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2026 gewählt.
Cornel Widmer, unabhängiger Verwaltungsrat, verfügt über fundierte Erfahrung im Bereich Immobilieninvestitionen und Immobilien-Asset-Management. Von 2012 bis 2026 war er als Global Head of Real Estate bei der Zurich Insurance Group tätig, wo er für die globale Immobilienstrategie der Gruppe verantwortlich war. Er hat einen Master of Science in Real Estate der Universität Zürich und ist bzw. war in mehreren Verwaltungsräten von Unternehmen und Immobilienfonds im In- und Ausland tätig.
Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.
Kontakt für Medienschaffende:
Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vaudoise Assurances
|Place de Milan
|1001 Lausanne
|Schweiz
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|E-Mail:
|info@vaudoise.ch
|Internet:
|www.vaudoise.ch
|ISIN:
|CH0021545667
|Valorennummer:
|2154566
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|2411394
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2411394 07.10.2026 CET/CEST
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