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08.09.2026 07:44:41
WAHL-BLOG/Grimm: AfD-Wähler durch glaubwürdige Problemlösungen gewinnen
Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Einschätzungen rund um die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt:
Wirtschaftsweise Grimm: AfD-Wähler durch glaubwürdige Problemlösungen gewinnen
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat nach dem AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt Union und SPD eindringlich davor gewarnt, in ihren Reformanstrengungen nachzulassen. "Die politisch erreichbaren AfD-Wähler gewinnt man nicht durch bessere Kommunikation oder Warnungen vor der AfD zurück, sondern nur durch glaubwürdige Problemlösungen", sagte die Ökonomin der Augsburger Allgemeinen. Gefahr für die politische Mitte bestehe nicht darin, zu viele Reformen zu wagen. "Die grössere Gefahr besteht darin, notwendige Reformen aus Angst vor Stimmenverlusten immer weiter aufzuschieben", warnte die Ökonomin. "Die demokratische Mitte verliert nicht deshalb Zustimmung, weil sie zu viele Veränderungen wagt, sondern weil immer mehr Menschen den Eindruck haben, dass sich trotz offensichtlicher Probleme zu wenig bewegt."
Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/uxd/apo
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2026 01:44 ET (05:44 GMT)
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