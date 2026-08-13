Wafrah for Industry and Development Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wafrah for Industry and Development Bearer hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.44 SAR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.670 SAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 95.50 Prozent auf 24.3 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.4 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch