Wärtsilä veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wärtsilä äusserte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wärtsilä ein EPS von 0.310 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.63 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.49 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.ch