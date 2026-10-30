Waertsilae hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Waertsilae hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.93 Prozent auf 1.72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.91 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch