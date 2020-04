Währungsbereinigten Umsatz gehalten

Kennzahlen per 31. März 2020

22. April 2020

Schindler kann im ersten Quartal 2020 den währungsbereinigten Umsatz dank seines robusten Servicegeschäfts halten. Der Umsatz erreichte CHF 2 447 Mio. (–0,2% in Lokalwährungen). Weil sich zahlreiche Währungen abgeschwächt haben, resultierte in Schweizer Franken ein Rückgang von 5,2%. Bedingt durch die weltweite Ausbreitung der COVID-19-Pandemie ging der Auftrags­eingang im ersten Quartal 2020 um 8,4% auf CHF 2 720 Mio. zurück (–3,2% in Lokal­währungen). Die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeitenden, ihrer Angehörigen, der Kunden und der Fahrgäste, die täglich weltweit Aufzüge und Fahrtreppen von Schindler nutzen, haben für das Unternehmen weiterhin höchste Priorität.

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1.5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 65 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Nicole Wesch, Head Corporate Communications

Tel. +41 41 445 50 90, nicole.wesch@schindler.com



Marco Knuchel, Head Investor Relations

Tel. +41 41 445 30 61, marco.knuchel@schindler.com