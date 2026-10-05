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05.10.2026 06:37:00
WADAKOHSAN hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WADAKOHSAN hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 31.46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 49.15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.11 Milliarden JPY – ein Plus von 12.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WADAKOHSAN 9.87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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