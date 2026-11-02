Wacom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wacom hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wacom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 11.37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 161.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 182.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch