WACOAL informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WACOAL hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51.01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -21.410 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 46.84 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42.56 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch