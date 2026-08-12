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12.08.2026 06:37:00
WACOAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WACOAL hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 31.41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 265.39 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat WACOAL 48.91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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