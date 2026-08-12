WACOAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WACOAL liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WACOAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.18 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat WACOAL im vergangenen Quartal 306.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WACOAL 311.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch