|
12.08.2026 06:37:00
WACOAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
WACOAL liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WACOAL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.18 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat WACOAL im vergangenen Quartal 306.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1.31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WACOAL 311.0 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit verschiedenen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.