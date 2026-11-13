Wacker Neuson SE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wacker Neuson SE hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wacker Neuson SE 0.390 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Wacker Neuson SE im vergangenen Quartal 589.7 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wacker Neuson SE 550.3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch