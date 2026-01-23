Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Keine Gespräche mehr 23.01.2026 11:00:00

Wacker Neuson-Aktie tiefrot: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert

Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt.

Wacker Neuson
17.07 CHF -22.32%
Kaufen Verkaufen
Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilte das Münchner Unternehmen am Donnerstagabend mit. An der Börse kam das am Freitag gar nicht gut an. Die Wacker Neuson-Aktie notiert am Freitag via XETRA zeitweise 21,85 Prozent tiefer bei 18,56 Euro. Damit liegt sie wieder bei dem Kurs unmittelbar vor Bekanntwerden des Übernahmeinteresses Anfang Dezember.

Der im SDax notierte Konzern hatte zu Jahresschluss mitgeteilt, dass Doosan Bobcat Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Grossaktionären der Wacker Neuson erwerben wolle. Zudem planten die Südkoreaner ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle aussenstehenden Aktionäre. Die Nachricht hatte die Wacker-Aktie stark nach oben schnellen lassen.

Analyst Martin Comtesse von Jefferies sieht einen möglichen Grund für die gescheiterten Gespräche in dem Bestreben von Doosan, den südkoreanischen Wafer-Hersteller SK Siltron zu übernehmen. Der Experte schliesst einen weiteren Versuch der Gründerfamilie, ihre Anteile an Wacker Neuson zu verkaufen, nicht aus. Vorerst stehe nun aber wieder das operative Geschäft im Fokus.

Angesichts der schwächelnden Konjunktur und der US-Zollpolitik hatte das Management um Konzernchef Karl Tragl Mitte November seinen Jahresausblick angepasst. Der Umsatz dürfte demnach 2025 zwischen 2,15 und 2,25 Milliarden Euro liegen. Die operative Marge sollte 6,5 bis 6,8 Prozent erreichen. 2024 hatte der Konzern einen Umsatz von 2,23 Milliarden Euro verbucht bei einer operativen Marge von 5,5 Prozent.

Wacker Neuson baut unter den Marken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar alles von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen. Das Unternehmen mit Sitz in München mit rund 6.000 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in einer Schmiede, die 1848 zur Zeit der Deutschen Revolution in Dresden gegründet wurde.

Eine Reihe von Wacker-Neuson-Aktionären bündeln ihre Anteile in der Wacker Familiengesellschaft mbH, die 15 Prozent des Unternehmens besitzt. Eine Stiftung namens PIN Privatstiftung hält 26 Prozent, während die SWRW Verwaltungs-GmbH einen Anteil von 17 Prozent besitzt.

/err/men/jha/

MÜNCHEN (awp international)

Bildquelle: Wacker Neuson

