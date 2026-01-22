Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Keine Gespräche mehr 22.01.2026 20:46:36

Wacker Neuson-Aktie im freien Fall: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert

Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt.

Die entsprechenden Gespräche würden nicht fortgesetzt, teilten die Deutschen am Donnerstagabend mit. Die Wacker-Aktie brach auf der Handelsplattform Tradegate im nachbörslichen Geschäft in einer ersten Reaktion um mehr als 15 Prozent ein.

Anfang Dezember hatte das im SDAX notierte Unternehmen mitgeteilt, dass Doosan Bobcat Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Grossaktionären der Wacker Neuson erwerben wolle. Zudem planten die Südkoreaner ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle aussenstehenden Aktionäre. Die Nachricht hatte die Wacker-Aktie um rund ein Viertel angetrieben. Mit 20,45 Euro lag das Papier am Abend aber immer noch über dem Kurs von knapp 19 Euro unmittelbar vor Bekanntwerden des Übernahmeinteresses.

Wacker Neuson baut unter den Marken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar alles von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen. Das Unternehmen mit Sitz in München mit rund 6.000 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in einer Schmiede, die 1848 zur Zeit der Deutschen Revolution in Dresden gegründet wurde.

Eine Reihe von Wacker-Neuson-Aktionären bündeln ihre Anteile in der Wacker Familiengesellschaft mbH, die 15 Prozent des Unternehmens besitzt. Eine Stiftung namens PIN Privatstiftung hält 26 Prozent, während die SWRW Verwaltungs-GmbH einen Anteil von 17 Prozent besitzt.

he

MÜNCHEN (awp international)

Bildquelle: Wacker Neuson

