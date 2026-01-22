Wacker Neuson Aktie 2611520 / DE000WACK012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Keine Gespräche mehr
|
22.01.2026 20:46:36
Wacker Neuson-Aktie im freien Fall: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert
Die Übernahme des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat ist geplatzt.
Anfang Dezember hatte das im SDAX notierte Unternehmen mitgeteilt, dass Doosan Bobcat Aktien im Umfang von etwa 63 Prozent des Grundkapitals von Grossaktionären der Wacker Neuson erwerben wolle. Zudem planten die Südkoreaner ein öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Barangebots an alle aussenstehenden Aktionäre. Die Nachricht hatte die Wacker-Aktie um rund ein Viertel angetrieben. Mit 20,45 Euro lag das Papier am Abend aber immer noch über dem Kurs von knapp 19 Euro unmittelbar vor Bekanntwerden des Übernahmeinteresses.
Wacker Neuson baut unter den Marken Wacker Neuson, Kramer, Weidemann und Enar alles von Baggern und Radladern bis hin zu Stampfern und Walzen. Das Unternehmen mit Sitz in München mit rund 6.000 Mitarbeitern hat seine Wurzeln in einer Schmiede, die 1848 zur Zeit der Deutschen Revolution in Dresden gegründet wurde.
Eine Reihe von Wacker-Neuson-Aktionären bündeln ihre Anteile in der Wacker Familiengesellschaft mbH, die 15 Prozent des Unternehmens besitzt. Eine Stiftung namens PIN Privatstiftung hält 26 Prozent, während die SWRW Verwaltungs-GmbH einen Anteil von 17 Prozent besitzt.
he
MÜNCHEN (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
20:08
|EQS-Adhoc: Gespräche zwischen der Wacker Neuson SE und Doosan Bobcat Inc. zu Mehrheitserwerb und Übernahme der Wacker Neuson SE werden nicht fortgesetzt (EQS Group)
|
20:08
|EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued (EQS Group)
|
16.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen die Analysten die Wacker Neuson SE-Aktie im Dezember 2025 ein (finanzen.net)
|
09.12.25
|SDAX aktuell: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.12.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)