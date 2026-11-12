|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Weniger Zuversicht
|
12.11.2026 08:15:00
Wacker Neuson-Aktie im Fokus: Konzern blickt bei der Marge etwas vorsichtiger nach vorn
Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat seine Ziele für die Profitabilität in diesem Jahr etwas niedriger gesteckt.
In diesem kletterte der operative Gewinn (Ebit) im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 45,6 Millionen Euro, die entsprechende Marge um 0,2 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Der Umsatz wuchs um etwas mehr als sieben Prozent auf 589,7 Millionen Euro. Nach einer saisonal schwächeren Sommerperiode habe der Auftragseingang im September wieder angezogen, hiess es. Beim Erlös erwartet Vorstandschef Karl Tragl 2026 weiter einen Wert von 2,3 bis 2,4 Milliarden Euro.
/men/zb
MÜNCHEN (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wacker Neuson SE
Analysen zu Wacker Neuson SE
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.