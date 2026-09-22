WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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22.09.2026 17:57:40
Wacker Chemie will Siltronic-Anteil weiter reduzieren
DOW JONES--Wacker Chemie will sich von weiteren Anteilen an Siltronic trennen. Wie der Konzern mitteilte, will er im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 2,2 Millionen Aktien abstossen, was einem Anteil von 6,7 Prozent am Grundkapital des Wafer-Herstellers entspricht. Derzeit hält Wacker 21,67 Prozent. Das Unternehmen will damit seine Finanzlage stärken und Spielraum für Investition in künftiges Wachstum schaffen.
Auf Basis des Siltronic-Schlusskurses vom Dienstag könnte Wacker gut 180 Millionen Euro erlösen. Die Preissetzung und Zuteilung werden kurz nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens erwartet.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 22, 2026 11:58 ET (15:58 GMT)
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