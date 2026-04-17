WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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17.04.2026 19:18:36
Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt
MÜNCHEN (awp international) - Der Chemiekonzern Wacker hat im ersten Quartal infolge des Iran-Kriegs im Tagesgeschäft voraussichtlich mehr verdient als gedacht. Kunden hätten Bestellungen wegen des Kriegs vorgezogen, teilte Wacker Chemie überraschend am Freitagabend in München mit. Daher dürfte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit 173 Millionen Euro deutlich höher liegen als vom Unternehmen und von Branchenexperten prognostiziert. Für das Gesamtjahr hob Wacker nun zwar die Umsatzprognose etwas an. Der operative Gewinn soll aber wie geplant 550 bis 700 Millionen Euro erreichen.
Im ersten Quartal erzielte Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von gut 1,4 Milliarden Euro nach knapp 1,5 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr soll der Erlös den Vorjahreswert von knapp 5,5 Milliarden Euro jetzt um einen hohen einstelligen Prozentsatz übertreffen. Bisher hatte der Vorstand nur eine Steigerung um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt.
Die Wacker-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nach den Nachrichten vom Abend um anderthalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./stw/he
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
19:18
|Wacker Chemie verdient dank Iran-Krieg mehr - Gewinnziel für 2026 bestätigt (AWP)
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18:23
|Wacker Chemie erhöht Umsatzprognose 2026 - Vorzieheffekte in 1Q (Dow Jones)
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16.04.26
|XETRA-Handel: MDAX mittags in Grün (finanzen.ch)
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16.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.04.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
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09.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
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08.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag deutlich im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
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|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
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|18.03.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|24.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.03.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
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– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich schwächer.