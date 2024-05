WACKER CHEMIE-Aktie leichter: WACKER CHEMIE mit Akquisition von Bio Med Sciences

Wie der Münchener Spezialchemiekonzern mitteilte, übernimmt er für eine nicht genannte Summe Produktionsanlagen und Knowhow des US-Beschichters Bio Med Sciences Inc. mit Sitz in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Ein entsprechender Kaufvertrag sei am Donnerstag unterzeichnet worden.

"Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen Stillschweigen vereinbart", teilte der MDAX-Konzern mit.

Im Zuge der Übernahme werden alle Produktionslinien und ein Grossteil der Belegschaft in die neue Geschäftseinheit Wacker Silicone Manufactured Innovations LLC (WSMI) überführt. Die Einheit, eine 100-prozentige Tochter der Wacker Chemical Corp, soll als Prototypenentwickler, technischer Dienstleister und Auftragshersteller für medizintechnische Geräte und Wundauflagen agieren.

Damit erweitere der Konzern sein Portfolio im Bereich der voll-integrierten Entwicklung und Produktion silikonbeschichteter Haftklebeprodukte. Die erworbene Technik soll auch als Entwicklungsplattform für Innovationen im Bereich der Fixiermittel, etwa für tragbare medizinische Geräte, oder auch für Anwendungen in der Narbenpflege verwendet werden. "Das neue Geschäft ergänze existierende Produkte wie Silikonhaftgele für medizinische und kosmetische Anwendungen "geradezu perfekt", sagte Vorstand Christian Kirsten.

Der Markt für Fixierhilfen und Haftauflagen für Gesundheitspflaster und medizintechnische Produkte wächst den Angaben zufolge seit Jahren.

Nicht übernommen werden bestehende Konsumentenprodukte und damit verbundene Marken, sie verbleiben laut Mitteilung bei Bio Med Sciences.

Via XETRA verliert die WACKER CHEMIE -Aktie zeitweise 0,78 Prozent auf 101,90 Euro.

DJG/uxd/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)