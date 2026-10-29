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29.10.2026 16:27:41
WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Ergebnisziel 2026 eher am oberen Rand erwartet
WACKER CHEMIE hat das dritte Quartal in Folge unter dem Strich Gewinne eingefahren und hat dabei die Markterwartungen übertroffen.
Bei der Nettofinanzverschuldung rechnet das Unternehmen nun mit 200 Millionen Euro anstatt 500 Millionen. Gründe seien der Verkauf von Anteilen an der Siltronic AG sowie die Veräusserung von Wertpapieren im Rahmen der Umstellung der Sicherung von Altersteilzeitverpflichtungen.
Im dritten Quartal steigerte WACKER CHEMIE den operativen Gewinn EBITDA um 94 Prozent auf 217,2 Millionen Euro von 112 Millionen im Vorjahresquartal. Die Prognose im Vara-Research-Konsens lag bei 213 Millionen Euro.
CEO Christian Hartel hatte auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns Mitte September in London für das dritte Quartal ein EBITDA auf dem Niveau des zweiten Quartals in Aussicht gestellt. Dieses betrug 211 Millionen Euro.
Nach Steuern betrug der Gewinn 87,3 Millionen Euro (Vorjahr: Verlust 82 Millionen). Je Aktie betrug der Gewinn 1,68 Euro, prognostiziert waren 0,86, im Vorjahr hatte der Verlust bei 1,73 Euro gelegen.
Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 1,466 Milliarden Euro von 1,34 Milliarden ein Jahr zuvor. Erwartet worden war ein Umsatzplus auf 1,474 Milliarden.
Im Gesamtjahr peilt WACKER CHEMIE weiterhin beim Umsatz eine mittlere einstellige Wachstumsrate an.Via XETRA steigt die WACKER CHEMIE-Aktie zeitweise um 3,49 Prozent auf 86,05 Euro.
Von Ulrike Dauer
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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