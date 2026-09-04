Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’406 -0.5%  DAX 26’048 0.2%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’396 0.2%  Gold 4’438 -0.8%  Bitcoin 64’273 -2.0%  Dollar 0.8094 0.3%  Öl 95.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Morgan Stanley traut Amazon-Aktie bis zu 500 US-Dollar zu
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Siemens Energy-Aktie fester: Konzernchef sieht zunehmende Bedrohungslage in Deutschland
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Charleston 04.09.2026 16:01:40

WACKER CHEMIE-Aktie deutlich schwächer: US-Werk in Tennessee bleibt bestehen

WACKER CHEMIE-Aktie deutlich schwächer: US-Werk in Tennessee bleibt bestehen

WACKER CHEMIE plant nicht, sein Polysilizium-Werk in Charleston im US-Bundesstaat Tennessee zu schliessen.

WACKER CHEMIE
86.65 CHF -2.85%
Kaufen Verkaufen
"Wir haben keine Pläne den Standort Charleston zu schliessen", teilte eine Unternehmenssprecherin in einer schriftlichen Stellungnahme mit.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte mit Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet, dass WACKER CHEMIE in den kommenden Wochen entscheiden will, ob das Werk geschlossen wird. Das Werk mit 600 Beschäftigten stehe aufgrund der US-Handelspolitik vor dem möglichen Aus, so der Bericht. Die von der US-Regierung als Schutz für die heimische Chip-Industrie gedachten Massnahmen hätten die letzten noch verbliebenen Kunden des Werks vergrault, so Reuters. Polysilizium wird für Chips und Solarmodule verwendet. Auslöser sei eine Proklamation des Weissen Hauses von Anfang August, die den Informanten zufolge den Kauf von US-Polysilizium anreizen soll.

Laut Unternehmenssprecherin führt der Münchener Spezialchemiekonzern derzeit "konstruktive Gespräche mit der US-Regierung", wie deren erklärtes Ziel erreicht werden kann. Denn die Proklamation für Polysilizium in ihrer jetzigen Fassung unterstütze nicht wirksam die Verwendung von in den USA produziertem Polysilizium. Angesichts der laufenden Gespräche sei "es zu früh, um die Auswirkungen auf das US-Polysiliziumgeschäft von Wacker zu bewerten", so die Unternehmenssprecherin.

WACKER CHEMIE produziert seit 2016 Polysilizium in Tennessee. Der Konzern hatte bei Inbetriebnahme nach eigenen Angaben 2,5 Milliarden US-Dollar in das Werk investiert.

Die WACKER CHEMIE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,64 Prozent tiefer bei 92,30 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Weitere Links:

So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
WACKER CHEMIE-Aktie zieht an: Höhere Profitabilität bei geringerem Umsatzwachstum erwartet
WACKER CHEMIE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Bildquelle: WACKER Chemie
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.08.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

17:20 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Micron Technology
15:53 Logo WHS US-Arbeitsmarkt schockt die Börse: 162.000 Jobs – kommt jetzt die Fed-Zinserhöhung?
08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.45 SD2BJU
Short 15’260.58 13.77 S4BTCU
Short 15’813.87 9.00 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’395.94 04.09.2026 17:31:48
Long 13’761.62 19.45 SYB31U
Long 13’486.87 13.98 SGBWIU
Long 12’892.86 9.00 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Lufthansa-Aktie zieht an: Swiss-Flug mit Notlandung wegen medizinischem Zwischenfall
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Nestlé-Aktie steigt: Potenzial für Cailler-Verkauf auch im Ausland

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 36/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 36/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.