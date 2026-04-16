freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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16.04.2026 11:08:00
Wachstumstreiber waipu.tv: freenet denkt über Börsengang nach - Aktie unbewegt
Die freenet AG prüft gemeinsam mit den Minderheitsaktionären der Tochter Exaring AG strategische Optionen für ihre Streaming-Plattform Waipu.tv, einschliesslich eines möglichen Börsengangs.
Waipu.tv verzeichnete laut freenet in den letzten Jahren ein deutliches Wachstum und eine hohe Rentabilität mit fast zwei Millionen zahlenden Abonnenten Ende 2025. Der Dienst bietet Zugang zu über 300 TV-Kanälen, davon mehr als 70 Pay-TV-Kanälen und einer "Waiputhek" mit mehr als 40.000 Filmen und Serien auf Abruf.
Waipu.tv ist eine Marke der Exaring AG. Die Münchener haben Waipu.tv als eigene TV-Streaming- und IPTV-Plattform entwickelt und betreiben diese.
Auf XETRA zeigt sich die freenet-Aktie bei 27,08 Euro unverändert.
DOW JONES
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