Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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05.09.2026 08:58:53
Wachstum nicht abgeschlossen: Henkel will sich weiter vergrössern
Henkel vz.Mit Zukäufen im Volumen von rund fünf Milliarden Euro ist der Konsumgüterkonzern Henkel zuletzt kräftig gewachsen. Chef Knobel stellt in Aussicht, dass dieser Kurs so weitergehen könnte - sofern es attraktive Angebote gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
71.90 CHF 1.39%
In eigener Sache
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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04.09.26
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03.09.26
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03.09.26
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03.09.26
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