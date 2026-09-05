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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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05.09.2026 08:58:53

Wachstum nicht abgeschlossen: Henkel will sich weiter vergrössern

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