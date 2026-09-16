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16.09.2026 09:00:12
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
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Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
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