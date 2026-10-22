Wabtec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wabtec hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 2.42 USD. Im letzten Jahr hatte Wabtec einen Gewinn von 1.81 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Wabtec 3.12 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch