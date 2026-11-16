WABCO India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WABCO India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.23 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.51 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33.06 Prozent auf 12.15 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch