Waaree Renewable Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Waaree Renewable Technologies hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.07 INR gegenüber 11.16 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Waaree Renewable Technologies 10.58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch