|
21.10.2026 06:37:00
Waaree Renewable Technologies veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Waaree Renewable Technologies hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7.07 INR gegenüber 11.16 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Waaree Renewable Technologies 10.58 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.