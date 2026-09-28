Banque Cantonale Vaudoise Aktie 53175175 / CH0531751755
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28.09.2026 18:36:36
Waadtländer Kantonalbank ernennt Denys Papeil zum Leiter der Division Services
Lausanne (awp) - Die Waadtländer Kantonalbank (BCV) hat Denys Papeil zum Leiter der Division Services ernannt. Papeil, der zurzeit die Abteilung IT Services leitet, trete sein Amt Anfang 2027 an, teilte die Bank am Montagabend mit. Er folgt auf Christian Meixenberger, der in den Ruhestand tritt.
Papeil verfüge über mehr als dreissig Jahre IT-Erfahrung und im Management komplexer Informationssysteme, hiess es. Er stiess im Dezember 2018 zur BCV und übernahm damals die Chefposition in der Abteilung IT Services. In dieser Funktion habe Papeil die Modernisierung und Flexibilisierung der IT-Infrastruktur der BCV geprägt. Und er habe auch das Re-Insourcing der an Kyndryl (vormals IBM Banking Competence Center) ausgelagerten IT-Infrastruktur geleitet.
Meixenberger leitet die Division Services laut den Angaben seit Anfang 2017. Unter seiner Leitung habe die Bank sämtliche Dienstleistungen in der Informatik, im Backoffice und in der Logistik weiterentwickelt. Zudem habe er auch zum Ausbau des Depotgeschäfts beigetragen.
mk/to
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