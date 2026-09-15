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15.09.2026 06:37:00
WA, präsentierte Quartalsergebnisse
WA, hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16.79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25.17 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 6.52 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WA, 6.96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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