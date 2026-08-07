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07.08.2026 06:37:00
W5 Solutions Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
W5 Solutions Registered präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1.19 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.660 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat W5 Solutions Registered 227.9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 105.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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