W TOKYO veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

W TOKYO hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

W TOKYO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 42.84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.61 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat W TOKYO im vergangenen Quartal 348.3 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 65.79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte W TOKYO 1.02 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 96.64 JPY, nach 64.58 JPY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahr hat W TOKYO in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.38 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.93 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch