W&T Offshore stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

W&T Offshore hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei W&T Offshore noch ein Gewinn pro Aktie von -0.140 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 162.6 Millionen USD gegenüber 122.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch