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21.10.2026 06:37:00
W R Berkley mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
W R Berkley präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.14 USD, nach 1.28 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.77 Prozent auf 3.74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.77 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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