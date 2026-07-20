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W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029

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20.07.2026 22:41:53

W. R. Berkley Corporation Profit Advances In Q2

W. R. Berkley
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(RTTNews) - W. R. Berkley Corporation (WRB) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $452.261 million, or $1.15 per share. This compares with $401.288 million, or $1.00 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 1.3% to $3.716 billion from $3.670 billion last year.

W. R. Berkley Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $452.261 Mln. vs. $401.288 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.00 last year. -Revenue: $3.716 Bln vs. $3.670 Bln last year.

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