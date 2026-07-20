W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.07.2026 22:41:53
W. R. Berkley Corporation Profit Advances In Q2
(RTTNews) - W. R. Berkley Corporation (WRB) revealed earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $452.261 million, or $1.15 per share. This compares with $401.288 million, or $1.00 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.3% to $3.716 billion from $3.670 billion last year.
W. R. Berkley Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $452.261 Mln. vs. $401.288 Mln. last year. -EPS: $1.15 vs. $1.00 last year. -Revenue: $3.716 Bln vs. $3.670 Bln last year.
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!