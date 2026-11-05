W H Brady gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

W H Brady hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.34 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.44 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat W H Brady im vergangenen Quartal 181.0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte W H Brady 168.2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch