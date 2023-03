VZ Holding-Aktie dennoch gesucht: VZ Holding wächst langsamer - Geschäft in Deutschland und Grossbritannien "auf Kurs"

Für das laufende Jahr zeigt sich die Gruppe zuversichtlich.

Der Betriebsertrag nahm im Gesamtjahr 2022 um 6,4 Prozent auf 413,9 Millionen Franken zu. Mit einem Plus von noch 1,4 Prozent hat sich das Wachstumstempo in der zweiten Jahreshälfte indes deutlich verlangsamt. In den ersten sechs Monaten betrug das Plus noch knapp 12 Prozent.

Die Marktkorrektur im zweiten Halbjahr habe die Erträge aus den verwalteten Vermögen, der für das VZ wichtigste Ertragskomponente, belastet, teilte der Finanzdienstleister VZ Holding am Donnerstag mit.

Mit der Ertragsentwicklung nicht ganz mithalten konnten erwartungsgemäss die Gewinnzahlen. So verbesserte sich der EBIT um 5,2 Prozent auf 176,2 Millionen und der Gewinn nahm um 5,7 Prozent auf 151,3 Millionen zu. Das Management hatte dies bereits im August anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen so in Aussicht gestellt.

Erneut mehr Dividende

Die Aktionäre dürfen sich trotzdem über eine erneut höhere Dividende freuen. Diese steigt auf 1,74 Franken nach 1,57 Franken im Vorjahr. Damit wird 46 Prozent des Gewinns ausgeschüttet. Im Vorjahr waren es noch 44 Prozent. Langfristig strebt VZ eine Ausschüttungsquote von 50 Prozent an.

Leicht zulegen konnten die verwalteten Vermögen. Diese betrugen zum Jahresende 39,1 Milliarden und damit geringfügig mehr als Ende 2021. Im Vergleich zum Stand per Ende Juni 2022 von 37,6 Milliarden resultierte indes eine deutliche Zunahme. Dazu beigetragen hat auch der wiederum starke Nettoneugeldzufluss von 4,6 Milliarden.

Insgesamt seien 2022 rund 7'900 Kundinnen und Kunden für eine oder mehrere Verwaltungsdienstleistungen gewonnen worden, zeigte sich die Gruppe erfreut.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat VZ die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Zuversichtlich für 2023

Für das laufende Jahr rechnet das Management unter dem seit 1. Januar amtierenden neuen CEO Giulio Vitarelli mit einer anhaltend starken Nachfrage. Sofern unerwartete Krisen ausbleiben, sollte das Geschäft 2023 dank Basis-Effekten stärker wachsen als im langfristigen Durchschnitt, so die Zielsetzung. Dabei werde sich die Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr akzentuieren. Die Gruppe geht zudem davon aus, dass mit der Normalisierung der Zinsen auch das Zinsgeschäft wieder vermehrt zum Gewinn beitragen wird.

VZ-CEO sieht Geschäft in Deutschland und Grossbritannien "auf Kurs"

Die VZ Holding ist 2022 weiter gewachsen und will dies auch im Ausland weiter tun. In Deutschland hat der Vermögensberater laut dem CEO Giulio Vitarelli einen "Sprung nach vorn gemacht" und das Geschäft in Grossbritannien sei "auf Kurs", sagte Vitarelli am Donnerstag anlässlich der Präsentation der Jahreszahlen.

Momentan liege das Augenmerk unter anderem auf der Etablierung der Marketing-Strategie, der Ausbildung von Beraterinnen und Beratern, auf kleineren Übernahmen und dem Aufbau einer Plattform für die Vermögensverwaltung, führte Vitarelli aus.

Generell sei man mit der Entwicklung der Wachstumsinitiativen auf der Insel zufrieden: "Wir befinden uns sozusagen aber immer noch in einem 'Marketing-Findungsprozess' und haben 2022 viel gelernt", lautet das Fazit des Chefs zum Geschäftsjahr in Grossbritannien.

Die Erträge der Tochtergesellschaften in Deutschland und Grossbritannien fallen indes laut dem CEO im Verhältnis zu den Erträgen in der Schweiz kaum ins Gewicht. Zudem würden im Ausland keine wesentlichen Vermögenswerte gehalten. Daher verzichte man vorerst noch auf genauere finanzielle und buchhalterische Informationen zu den einzelnen Regionen.

Auf Nachfrage präzisierte Vitarelli, dass von den im Jahr 7900 gewonnen Neukunden etwa 200 bis 300 Personen aus Deutschland stammen. Diese hätten Nettoneugelder in Höhe von etwa 120 bis 150 Millionen mitgebracht.

Marketingkosten steigen

Die Gewinnung neuer Kunden lässt sich die VZ Holding auch etwas kosten: Im Vergleich zum Vorjahr seien die Marketing-Kosten über das ganze Unternehmen hinweg um 16,8 Prozent auf über 11 Millionen Franken gestiegen, ergänzte dazu der Finanzchef Rafael Pfaffen. Dieser Anstieg beruhe indes vor allem auf dem tiefen Vorwert aus dem Jahr 2021 infolge der Covid-Pandemie weniger Marketingausgaben getätigt wurden.

Auf Seite der Beratung sei man zudem dabei die Personaldecke weiter zu stärken und damit auch mehr Neugelder anzuziehen. Bisher bewege sich der Korridor für die erwarteten Neunettogelder (NNM) pro Vollzeitberatungsstelle bei 17 bis 20 Millionen Franken. "Diese Bandbreite wollen wir im Moment aber noch nicht erhöhen", führte Vitarelli weiter aus. Dazu fehle es noch an etwas mehr Visibilität.

Die Aktie von VZ Holding steht an der SIX am Donnerstag zeitweise um 5,37 Prozent höher bei 76,50 Franken.

gab/ys

Zug (awp)