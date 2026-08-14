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14.08.2026 06:30:06

VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

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VZ Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

14.08.2026 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0528751586

VZ Gruppe wächst überdurchschnittlich

Zug, 14. August 2026 – Die VZ Gruppe steigerte ihre Erträge im ersten Halbjahr 2026 um 13,9 Prozent auf 316,5 Millionen Franken. Der Reingewinn wuchs um 17,7 Prozent auf 131,9 Millionen Franken. Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung, erwartet im zweiten Halbjahr ähnliche Wachstumsraten wie im ersten.

Ertrag +13,9 Prozent, Gewinn +17,7 Prozent
Die positiven Aktienmärkte trugen dazu bei, dass sich das Geschäft der VZ Gruppe im ersten Halbjahr 2026 überdurchschnittlich entwickelte. Die Gesamterträge stiegen um 13,9 Prozent von 277,9 auf 316,5 Mio. Franken. Davon entfällt ein grosser Teil auf Erträge aus verwalteten Vermögen. Sie sind um 18,2 Prozent auf 216,6 Mio. gestiegen. Weil die Aufwände im ersten Halbjahr weniger stark zunahmen als die Erträge, ist der Reingewinn um 17,7 Prozent gewachsen, und zwar von 112 auf 131,9 Mio. Franken.

Unverändert starke Nachfrage
Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 schlug sich die starke Nachfrage nach Beratung in einem Anstieg der Honorarerträge um 6,7 Prozent nieder. Aus Beratungsprojekten konnte die VZ Gruppe netto mehr als 5100 Kundinnen und Kunden für ihre Plattform-Dienstleistungen dazugewinnen. Gleichzeitig nutzen auch bestehende Kundinnen und Kunden immer mehr Dienstleistungen. Damit erhöhte sich das Netto-Neugeld im Vergleich zur Vorjahresperiode von 3 auf 3,3 Mia. Franken. Die verwalteten Vermögen stiegen in derselben Zeit um 19,8 Prozent auf 67,7 Mia. Franken.

Robuste Bilanz
An der risikoarmen Struktur der Bilanz der Gruppe hat sich nichts geändert. Am 30. Juni lag die kombinierte Kernkapitalquote bei 28,4 Prozent. Seit Ende Jahr ist die Bilanz um rund 500 Mio. von 8,3 auf 8,8 Mia. Franken gewachsen. Dieses Wachstum stammt in erster Linie aus der Weiterentwicklung der Kundenbasis.

Ausblick
«Die Nachfrage nach erstklassiger Beratung nimmt weiter zu und wird das Wachstum unseres Geschäfts auch in den kommenden Jahren stützen», sagt Giulio Vitarelli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. «Stabile Finanzmärkte vorausgesetzt, erwarten wir im zweiten Halbjahr ähnliche Wachstumsraten wie im ersten. Die Aktionärinnen und Aktionäre dürfen davon ausgehen, dass die Dividende erneut im Rahmen des Gewinnwachstums steigt.»

Halbjahresbericht
In der Rubrik «Investor Relations» der Firmenwebsite stehen der detaillierte Bericht und die Investoren-Präsentation zum Download bereit: vzch.com/berichte

Telefonkonferenz
Medienvertreter und Analysten können die Ergebnisse der VZ Gruppe heute in einer Telefonkonferenz mit Giulio Vitarelli (Vorsitzender der Geschäftsleitung) und Rafael Pfaffen (Chief Financial Officer) besprechen. Die Einwahldetails erfahren Sie von André Bissegger oder Petra Märk.

Ansprechpartner
André Bissegger Petra Märk
Medienarbeit Head Investor Relations
Telefon: 044 207 21 73 Telefon: 044 207 26 32
E-Mail: andre.bissegger@vzch.com E-Mail: petra.maerk@vzch.com


Alternative Performance-Kennzahlen
Zur Messung ihrer Leistung verwendet die VZ Gruppe Kennzahlen, die in den IFRS Accounting Standards (IFRS) nicht enthalten sind. Details dazu finden sich im Verzeichnis auf Seite 34 des Halbjahresberichts 2026.

Zur VZ Gruppe
Das VZ ist ein Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung, Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zug, und das VZ ist an über 40 weiteren Standorten in der Schweiz, Deutschland und England präsent.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kennzahlen
 
Erfolgsrechnung (CHF '000) 1. HJ 2026 2. HJ 2025 1. HJ 2025
Total Erträge 316’492 296’546 277’931
Total Aufwände 163’354 152’288 147’952
Betriebsergebnis (EBIT) 153’138 144’258 129’979
Reingewinn 131’896 124’397 112’041
 
Bilanz (CHF '000) 30.06.2026 31.12.2025 30.06.2025
Bilanzsumme 8’762’462 8’270’247 8’049’183
Eigenkapital 1’207’314 1’182’923 1’061’304
 
Eigenkapitalkennzahlen 30.06.2026 31.12.2025 30.06.2025
Eigenkapitalquote 13,8% 14,3% 13,2%
Harte Kernkapitalquote (CET 1)
kombiniert		 28,4% 28,4% 28,4%
Gesamtkapitalquote kombiniert 28,4% 28,4% 28,4%
 
Verwaltungsbestände (CHF Mio.) 30.06.2026 31.12.2025 30.06.2025
Assets under Management 67’716 61’834 56’545
 
Personal 30.06.2026 31.12.2025 30.06.2025
Mitarbeitende auf Vollzeitbasis 1’794,3 1’716,9 1’621,9

 

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VZ Holding AG
Innere Güterstrasse 2
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 58 411 80 00
E-Mail: ir@vzch.com
Internet: www.vzch.com
ISIN: CH0528751586
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2382674

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382674  14.08.2026 CET/CEST

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