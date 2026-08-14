Vyome gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vyome hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.10 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -9.000 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 97.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch