VXL Instruments: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VXL Instruments gab am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.05 INR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte VXL Instruments ebenfalls 0.050 INR je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch