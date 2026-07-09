VW will nach Aufsichtsrat rasch über Sparpläne informieren - Aktie tiefer

-"Die genauen Inhalte des Zukunftsplans und die damit verbundenen notwendigen Massnahmen werden heute zwischen Aufsichtsrat und Vorstand der Volkswagen AG erörtert", sagte ein Sprecher. Dabei gehe es unter anderem darum, Komplexität zu reduzieren, Beteiligung zu straffen, Entwicklung und Produktion regionaler auszurichten: "Und ja, wir werden auch Überkapazitäten abbauen müssen."

Nach der Aufsichtsratssitzung will Volkswagen zügig über mögliche Entscheidungen informieren, wie der Sprecher weiter sagte: "Über die Ergebnisse der heutigen Aufsichtsratssitzung und getroffene Entscheidungen werden wir schnellstmöglich informieren.

Laut "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Vier Werken des VW-Konzerns in Deutschland droht demnach sogar die Schliessung: Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm.

IG Metall protestiert gegen Sparpläne

Die IG Metall tritt den Plänen heute mit einem bundesweiten Aktionstag an allen Standorten entgegen, in Wolfburg ist eine Kundgebung direkt am Vorstandshochhaus geplant, wo sich am Nachmittag ab 14.30 Uhr der Aufsichtsrat trifft. Berichten zufolge berät dort bereits seit 8 Uhr das Aufsichtsratspräsidium, um die Sitzung vorzubereiten.

"Wir haben Verständnis für die öffentliche Meinungsäusserung der Mitarbeitenden, auch in Form der heute stattfindenden Aktionen an verschiedenen deutschen Standorten", sagte der Konzernsprecher. "Wir können nachvollziehen, dass sich die Belegschaft Sorgen um die Zukunft unseres Unternehmens macht."

Vorstand und Aufsichtsrat teilten diese Sorgen - und reagierten nun mit einem umfangreichen Zukunftsplan. "Ziel ist es, den Volkswagen Konzern inklusive aller Marken und Tochtergesellschaften schneller, robuster und wettbewerbsfähiger zu machen.

Experte: Strukturen bei Volkswagen müssen sich verändern

Beim angeschlagenen Autobauer Volkswagen muss sich nach Ansicht des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) Grundlegendes verändern. Man brauche einen tatsächlichen Umbruch in dem Konzern, um schneller und flexibler auf die Märkte und die Wettbewerbsintensität reagieren zu können, sagte IfA-Direktor Stefan Reindl am Morgen im Deutschlandfunk.

Bei VW steht heute eine Aufsichtsratssitzung an, bei der es um neue Sparpläne des Konzernvorstands gehen soll. Im Raum stehen mögliche Werksschliessungen und weiterer Stellenabbau. Konzernchef Oliver Blume hatte bereits im Frühjahr angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" für den Konzern zu arbeiten und dabei auch den Sparkurs deutlich verschärfen zu wollen.

Laut dem "Manager Magazin" könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, doppelt so viele wie bisher geplant. Reindl hielt diese Grössenordnung für realistisch. Ohne Werksschliessungen und einen weiteren Stellenabbau werde es angesichts der globalen Marktlage wohl nicht gehen, sagte er.

Wie viele Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen könnten, ist noch unklar. "Aber ich glaube schon, dass es einen grossen Anteil an deutschen Mitarbeitern treffen wird, weil wir eben auch Werke haben, die nicht ausgelastet sind, schon länger nicht ausgelastet sind. Und es muss dort was geschehen", sagte der Experte. "Die Strukturen müssen verändert werden, auch im Hinblick darauf, was wir heute Local for Local thematisieren. Das heisst, dass man in den Ländern, in denen man Fahrzeuge absetzt, auch produzieren muss."

Die VW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,64 Prozent auf 71,92 Euro.

WOLFSBURG (awp international)