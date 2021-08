VW will mit E-Autos in China rasch aufholen - Umsatzrendite bekräftigt

Nach dem schleppenden Verkaufsstart des neuen Elektro-Kompakt-SUV ID.4 in China rechnet Volkswagen mit einem schnellen Hochlauf ihres Anteils bei Elektrofahrzeugen im weltgrössten Einzelmarkt. Absatzziele für China müssten nicht korrigiert werden, sagt Alexander Seitz, CFO der Volkswagen-Kernmarke, im Gespräche der Börsen-Zeitung.

"Aufgrund des scharfen Wettbewerbs in China braucht ein neues E-Modell mindestens sechs bis acht Monate, um sich zu etablieren und die Verkaufszahlen zu normalisieren." Im Kontext der aktuellen Bedingungen liege man auch mit Blick auf die angepasste Chipversorgung im Rahmen der eigenen Erwartungen. Von einem Fehlstart des ID.4 in China könne keine Rede sein. Eine deutliche Auslieferungssteigerung von Monat zu Monat führe zu den angestrebten Zielen. Im laufenden Jahr will Volkswagen auch im Zuge einer Erweiterung der ID-Fahrzeugfamilie 80.000 bis 100.000 Elektroautos in China ausliefern - der Gesamtmarkt kommt aktuell auf rund 2,2 Millionen vollelektrische Fahrzeuge.

Der Marken-CFO stellt in Aussicht, dass Volkswagen mit den Elektroautos im nächsten oder übernächsten Jahr in China bei den Marktanteilen auf das gleiche Niveau kommen wolle, das mit den Verbrennern erreicht werde und das normalerweise zwischen 13 und 14 Prozent liege. Dafür habe man "im Marketing nachschärfen" müssen und Verkäuferprovisionen angepasst.

Im ersten Halbjahr schrumpfte der Marktanteil von Volkswagen in China, wo der Chipmangel früher als anderswo spürbar gewesen sei, um 1,6 Prozent. In allen anderen Regionen habe die Marke zugelegt. Das Ziel, 2021 eine operative Umsatzrendite von 3 bis 4 Prozent zu erreichen, bekräftigte Seitz. Für 2022 stellt der CFO 5 Prozent in Aussicht. Der VW-Konzern, der im ersten Halbjahr dank der Premiummarken Audi und Porsche sowie der Finanzsparte ein operatives Rekordergebnis verbuchte, hatte am Donnerstag das 2021 angestrebte Renditeziel um einen halben Prozentpunkt auf 6,0 bis 7,5 Prozent angehoben.

