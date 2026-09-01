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01.09.2026 18:52:00

VW-Werke schliessen? Schlechte Aussichten für Kompromiss bei Volkswagen-Sanierung

Volkswagen
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Volkswagen und seine Arbeitnehmer versuchen immer noch einen Kompromiss im Ringen um die Sanierung des Autobauers zu finden – die Aussichten dafür sind offenbar gering. Dem Aufsichtsrat werden am Freitag wohl drei Beschlussvorlagen vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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