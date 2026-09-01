Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
01.09.2026 18:52:00
VW-Werke schliessen? Schlechte Aussichten für Kompromiss bei Volkswagen-Sanierung
VolkswagenVolkswagen und seine Arbeitnehmer versuchen immer noch einen Kompromiss im Ringen um die Sanierung des Autobauers zu finden – die Aussichten dafür sind offenbar gering. Dem Aufsichtsrat werden am Freitag wohl drei Beschlussvorlagen vorgelegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
70.45 CHF -2.72%
In eigener Sache
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: So performt der DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)