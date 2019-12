VW und QIA wollen bis 2022 E-Bus-Flotte in Katar bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen und der Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) wollen bis 2022 in der Hauptstadt Katar eine Flotte autonomer Shuttles und Buslinien bauen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Samstag von VW-CEO Herbert Diess sowie dem CEO der QIA, Mansoor Al-Mahmoud, in Doha unterzeichnet.

Die Initiative "Projekt Qatar Mobility" unterstreiche das gemeinsame Engagement für intelligente Technologien und umweltfreundlichen Verkehr, so VW. QIA und Volkswagen werden zusammen an der Entwicklung der notwendigen physischen und digitalen Infrastruktur arbeiten, um eine Flotte selbstfahrender Fahrzeuge in das vorhandene öffentliche Verkehrsnetz von Doha zu integrieren.

35 autonom fahrende ID BUZZ AD-Elektroshuttles von Volkswagen werden bis zu vier Fahrgäste auf teilfixierten Routen im Bereich Westbay befördern. Zudem werden zehn Hightech-Busse von Scania grössere Gruppen aufnehmen.

"Doha wird uns wertvolle Erkenntnisse in der realen Praxis liefern und das Projekt zum Sprungbrett für unsere Roadmap autonomes Fahren machen", erklärte Diess.

Erste Tests der Shuttles und Busse werden voraussichtlich 2020 beginnen; bereits 2021 soll ein Probebetrieb aufgenommen werden. Das Projekt soll dann Ende des Jahres 2022 innerhalb Dohas offiziell starten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2019 07:46 ET (12:46 GMT)