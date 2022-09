VW- und Porsche SE-Aktie gewinnen nachbörslich: VW-Tochter und Börsenkandidat Porsche wird mit Milliardenbetrag bewertet

Wie der Mutterkonzern Volkswagen nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte, liegt die Preisspanne für die Vorzugsaktien der Porsche AG bei 76,50 bis 82,50 Euro. Hochgerechnet entspricht das einer Bewertung des Unternehmens von rund 70 Milliarden bis etwa 75 Milliarden Euro.

Der Wolfsburger DAX-Konzern peilt bei dem Börsengang von Porsche den weiteren Angaben zufolge Einnahmen von 8,7 Milliarden bis 9,4 Milliarden Euro an. Platziert werden sollen bis zu 113'875'000 Vorzugsaktien inklusive möglicher Mehrzuteilungsoption, was bis zu 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals entspreche. Die Zeichnungsperiode für Privatanleger und institutionelle Investoren starte voraussichtlich am morgigen Dienstag und ende am 28. September. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist dann voraussichtlich für den 29. September geplant.

Porsche hatte bisher betont, für den Teil-Börsengang grundsätzlich so schnell wie möglich bereit sein zu wollen. Anvisiert war der IPO bisher für Ende September beziehungsweise Anfang Oktober.

Porsche plant für 2022 Dividende von 911 Millionen Euro

Der Sportwagenbauer Porsche will nach seinem Börsengang für das Jahr eine Dividende von insgesamt 911 Millionen Euro ausschütten. Die Summe ist eine Referenz an den Modellnamen seiner Sportwagen-Ikone Porsche 911. Das entspricht einer Zahlung von 1 Euro je Aktie, da das Grundkapital der Porsche AG in Vorbereitung auf den Börsengang in 911 Millionen Aktien aufgeteilt worden ist, wie aus dem am Montag veröffentlichten Börsenprospekt hervorgeht. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 0,01 Euro je Vorzugsaktie.

Aus der Ausschüttungsquote sollten Investoren aber keine Rückschlüsse auf künftige Dividenden schliessen. Die erste Dividende des Unternehmens sei symbolisch zu verstehen, teilte das Unternehmen in dem Prospekt mit. Die Ausschüttungsquote sei "nicht unbedingt repräsentativ" für die mittelfristig angestrebte Quote.

Die VW-Aktie zeigt sich nachbörslich in Frankfurt 1,90 Prozent höher bei 148,28 Euro. Die Papiere der Porsche SE gewinnen derweil sogar deutliche 4,98 Prozent auf 70,76 Euro.

FRANFKURT (Dow Jones)